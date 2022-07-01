تراند اليوم : موريباك لوائح كونكور 2022

موريباك لوائح كونكور 2022 ،عقب إعلان وزارة التربية الوطنية في موريتانيا، عن “أرقام كونكور”، نتائج مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي للوائح كونكورس، عبر موقع موريباك 2022، وما تسبب في أن تتصدر مؤشرات البحث هو أنه قد طال انتظار أولياء الأمور والطلاب، بسبب تأخر إصدار وزارة الانضباط الوطني والإصلاح التربوي. للنتائج على الموقع الرسمي، لكن الوزارة أعلنت اليوم، عن تحميل النتائج بشكل رسمي على موقع الوزارة لذا فخلال السطور القادمة سوف نسرد لكم بسهولة ويسر ما هي خطوات الاستفسار عن نتائج كونكور في موريتانيا، ونضع أرقام كونكور 2022، بالإضافة إلى التطرق إلى من هم أفضل عشرة طلاب ناجحين.

رابط نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية mauribac concour

أعلنت وزارة الانضباط الوطني وإصلاح التعليم، في بيان صدر عنها عقب تأخير نتائج مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي للوائح كونكورس، عن أنها قد فعلوا مجموعة من المنصات الإلكترونية بعد تحديث نظام التعليم الجديد، لكل الولايات في موريتانيا، بما في ذلك ولاية عصابة غوركول، والتي تمكن من العثور على الطلاب في مختلف الولايات الموريتانية، من خلال منصة Morepac Concor 2022 موريباك كونكور.

استعلام عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا

استعلام عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا

كما نوهت وزارة التربية الوطنية الموريتانية في بيان لها، إلى أنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور، للاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2022 بالوصول إلى الرابط عقب الإعلان عن النتيجة الرسمية، عن طريق منصة Morepac، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية للحصول على لوائح Concor: