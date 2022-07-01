تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2022 المغرب

أعلنت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في المغرب العربي المترشحات والمترشحين لنيل شهادة البكالوريا دورة 2022 عن نتائج البكالوريا 2022 المغرب.

وتوجد طريق رسمية للاطلاع على نتائج البكالوريا 2022 المغرب وهي bac.men.gov.ma او men.gov.ma او مسطحة www.taalim.ma.

ويمكنكم تسجيل الدخول الى تعليم ما Taalim.ma والاطلاع على نتائج البكالوريا 2022 المغرب، وتعتبر العملية سهلة، اتبع فقط الخطوات التالية لتفعيل بريدك الإلكتروني [email protected]

-قم بالولوج الى موقع massarservice.men.gov.ma

-ادخل كلمة المرور الخاصة بك ثم قم بتغيير كلمة السر.

-ادخل إلى taalim.ma واستعمل كلمة السر الجديدة.

بتفعيلكم البريد الالكتروني، ستتمكنون من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة على مسار Taalim.ma.