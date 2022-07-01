تراند اليوم : بوابة التكامل الالكترونية ،، تكامل للاستعلام عن حركة النقل الخارجي .. رابط حركة النقل الخارجي 2016

غزة-الخليج 365/

نقدم لكم عبر بوابة تكامل الالكترونية رابط الاستعلام عن حركة النقل الخارجي فبوابة تكامل توفر لكم حركة نقل المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1437/1436 عبر إدخال رقم السجل المدني والاسم ،مع الاشارة إلى أن هناك العديد من الملاحظات التي يتوجب الالتزام فيها حيث يلغى نقل المعلم أوالمعلمة المنقول في الحالات التالية:أ: إذا تجاوز الغياب 15 يوماً بغير عذر ويحسب الغياب حتى صدور حركة النقل الخارجي والغياب بعد صدور الحركة يحسب لحركة العام القادم .ب: إذا تدنى الإداء الوظيفي السابق بأقل من 60 درجة.ج: إذا تبين أن المعلم أو المعلمة نقل وفق بيانات خاطئة.

وفي السياق اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام، حيث بلغت نسبة المشمولين بالحركة 60 % من إجمالي المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط النقل.وأوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي أن عدد المتقدمين لحركة النقل هذا العام بلغ 142 ألفاً، تم قبول 120 ألف طلب بعد تدقيق البيانات، وأصبح عدد من شملتهم الحركة 72.135 معلماً ومعلمة.

وأشار العصيمي إلى أنه يجري حالياً تسكين أسماء المعلمين والمعلمات بحسب المناطق، وستعلن أسماء المشمولين بالحركة الخميس المقبل الموافق ٤ رمضان، مبيناً أن وزير التعليم سيعقد مؤتمراً صحفياً بشأن حركة النقل الثانية ظهراً في اليوم نفسه.

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