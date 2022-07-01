تراند اليوم : مسلسل جود الحلقة 5 .. مسلسل جود الحلقة الخامسة عبر موقع الشاهد نت

تدور الأحداث في مسلسل جود حول جود وأخواتها الثلاثة ووالدهم ذو الشخصية الديكتاتورية والمتسلطة والعصبية والذي يحب التحكم في بناته الأربعة اللواتي يعشن في رعب وخوف وطاعة لأوامره ولكن يغيب أبو جود بدون سابق إنذار ليظهر في اليوم التالي ومعه زوجته الإماراتية أميرة وابنه زين ذو الـ 20 عاماً، ويتفاجيء البنات بضعف شخصية والدهم أمام زوجته، وكيف لها أن تعيش حياتها كما تريد على العكس منهن تماماً، ومن هنا تبدأ المشاكل بين الزوجة وبين البنات الأربعة دون تدخل من الوالد الذي يصبح ضعيفاً ومهزوزاً .

وفي الاحداث الجديدة لم تستطيع جود إخفاء مشاعرها وحبها تجاه مشعل، فاعترفت لأختها دنيا بأنها تعيش قصة حب وطلبت نصيحتها، فلم تصدق دنيا أن أختها الكبرى وقعت في الحب.

جود كان لديها رغبة ملحة للاتصال بمشعل، فقامت بوضع عدة سيناريوهات للمكالمة التي قد ستدور بينهما، حتى تشجعت وقررت الاتصال به، ولكن لم يتحقق مراد جود، بسبب اتصالها به في موعد نومه.

وبعد ذهاب جود إلى العمل، تلقت اتصالا من مشعل ليسألها عن سبب محاولتها الاتصال به الليلة الماضية، ولكنها أصيبت بحالة من الارتباك.يبدو أن جود قد تعلقت بشدة بمشعل، وهو ما جعلها ترفض عرض الزواج الذي قدمته لها زميلتها بالعمل، وانفعلت كثيرا عليها لرفضها التام هذا الأمر.تصرفات والد جود بدت غامضة بعض الشيء، بعد أن استيقظ على كابوس وفاته، فاستعد لمغادرة المنزل وهي يرتدي أفخم الثياب، ولكن إلى أين ذهب؟.

مسلسل جوج من هنا