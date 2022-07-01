تراند اليوم : العاب بنات جديدة, العاب فرايف friv ممتعة , العاب طبخ سيارات 2016

العاب بنات جديدة جدا من تلبيس طبخ واختيار موضة ملابس رائعة، العاب فرايف friv جذابة تختاري ستايل بنات ناعم وملائم على حسب تسريحات الشعر بالإضافة الى الملامح التي تقومي بإختيارها تستضيعي اختيار شكل الانف او العيون او الفم وتكبير وتصغير وتنتقلي الى تسريحات الشعر هناك اكثر من موديل جميل يمكنك اختياره واختيار لون الشعر اكثر من لون, العاب بنات لولا جديدة جدا ومناسبة للبنات اللواتي يحببن العاب التلبيس.

ولدينا العاب بنات بيبي باربي كلها الجديدة قص شعر وعمل تسريحات شعر جديدة جدا وقص اطراف الشعر بعد الغسيل والسشوار ومن ثم تقومو بإختيار مكياج بيبي باربي الجميلة والانتقال الى تلبيس بيبي باربي ستايل الجنية او الملاك الجميلة مع الاجنحة والعديد من اكسسوارات بيبي باربي, لعبة جديدة وجميلة من 3 مراحل استمتعي في العاب بنات لولا وشاركي كل صديقاتك.

ولعبة اميرات مكياج وتلبيس وقص شعر في منتهى الروعة وعلىشكل مراحل تقومي اولا بمكياج جديد للوجه واستخدام كل مستحضرات التجميل الجديدة الموجودة لديك على شكل قائمة اسفل الاميرة, ومن ثم تقومي بإختيات تسريحات شعر بنات روعة للاميرة الجميلة تجدي تسريحات للشعر الطويل او القصير بالإضافة الى العاب تلبيس بنات ستايل روعة جدا تختاري الملابس للاميرة واختاري ايضا طقم الاكسسوارات الموجود لديك.

لعب بيبي باربي كلها الجديدة قص شعر وعمل تسريحات شعر جديدة جدا وقص اطراف الشعر بعد الغسيل والسشوار ومن ثم تقومو بإختيار مكياج بيبي باربي الجميلة والانتقال الى تلبيس بيبي باربي ستايل الجنية او الملاك الجميلة مع الاجنحة والعديد من اكسسوارات بيبي باربي, لعبة جديدة وجميلة من 3 مراحل.

ويمكنكملعب جميع الالعاب من هنا متمنين لكم قضاء أوقات جميلة.