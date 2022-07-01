تراند اليوم : " فوق مستوى الشبهات " الحلقة 6 .. مسلسل فوق مستوى الشبهات الحلقة السادسة رحمة تدفع مليون دولار للعصابة

تدور قصة مسلسل"فوق مستوى الشبهات" حول الدكتورة "رحمة" التى تجسدها يسرا والتى تقوم بقتل الطبيب النفسى "جلال" بسبب رفضه إعطاءها التسجيلات الخاصة باعترافات اختها المريضة نفسية "مها"، وتتوالى الأحداث لتبحث الشرطة عن القاتل. وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "فوق مستوى الشبهات" عددًا من الأحداث.ونجح عز "سيد رجب" في إقناع رحمة "يسرا" أن تقبل مبلغ المليون جنيه منه لتدفعه للعصابة التي خطفت والدتها "عايدة" وتستعيد والدتها مرة أخرى، وتمكنت رحمة من استعادة والدتها بالفعل، لكنها في الوقت نفسه أبلغت الشرطة ووضعت عز في موقف صعب بعد أن تمكنت الشرطة من القبض على أحد أفراد العصابة ومعه المليون جنيه.

أما دينا "نجلاء بدر" فموقفها أصبح أكثر حرجًا بعد أن بدأت حماتها تراقبها بسبب شكها في سلوكها، وزاد من خطورة موقفها علم إنجي "شيرين رضا" بخيانة دينا لزوجها من خلال الطفل رشيد الذي شاهدهما بالصدفة وحكى لإنجي.

مسلسل "فوق مستوى الشبهات" من بطولة يسرا، ونجلاء بدر، وشيرين رضا، وزكى فطين عبد الوهاب، وأحمد حاتم، وسيد رجب، وباسل الزارو، وعابد عنانى، وولاء الشريف، ومراد مكرم، وناردين فرج، ولبنى ونس، ومصطفى عبد السلام، وليلى عز العرب، وسمر مرسى، وهو من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، سيناريو نجلاء الحدينى، ومن إخراج هانى خليفة.

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