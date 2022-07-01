تراند اليوم : باب الحارة 8 الحلقة 6 " شاهد نت ".. مسلسل باب الحارة الجزء الثامن الحلقة السادسة بجودة HD

في أحداث مسلسل باب الحارة 8 الجديدة ذهب سمعوا لدكان عصام للقول له إنه سيأتي لأخذ زوجته دلال في المساء مما أشعل غضب عصام،النمس ذهب لأبوبدر لكي يعرض عليه الشراكة في العمل مع بعضهم البعض.كما يذهب أبو جودت في باب الحارة الجزء الثامن لمنزل المهندس ذهدي ويطلب منه ذهدى مساعدته في انتخابات البرلمان فى الاربع حارات التي يديرها عبر إعطائه معلومات عن كل بيت في حارة الضبع،ورئيس المغفر يوافق على ذلك.

عصام يروى لبناته حكاية الفيلم الذي شاهده في السينما قبل النوم،وطلبت منه زوجاته أن يأخذهم لحضور فيلم بالسينما فيأخذهم بعد استئذان والده إلا أنهم يتشاجرون هناك مع مرأة فرنسية سبت زوجته فايزة.

النمس يقابل حبيبته ويتعرف على إسمها"نواره" ويتبادل معها الاسئلة حول أكثر شخص يحبه وعن العمر لكنه يصدم عندما يعلم أنها كانت متزوجة أربع مرات وأن أخيها يعمل جزاراً.

ام بدر تلقي بمرأة بصارة تقرأ الفنجان واليد فتخبرها أن باب السعد سينفتح لها خلال الايام القليلة القادمة وتقول لها انها ستسير ست الستان وسيسير لديها خدم وحشم وأموال كثيرة.سمعوا يطلب من أبو بدر أن يذهب للحديث مع أبو عصام لكي يعيد له زوجته لكنه يرفض.

عصام يعرض على أبوبدر أن يعمل ديلفري وأبوبدر يقبل بذلك.لبن يذهب لدى القهوة ليشرب الشاي فيتعرف عليه أبو حازم فيدله على بايكة أبو ظافر فيعمل هناك.

ابوعصام يأتي باخبار سيئة عن الحجاج مفادها موت أبو ظافر وابو حاتم خلال رحلتهم لبيت الله الحرام بسبب سيول ضربت المنطقة هناك.

وفي جديد أخبار مسلسل باب الحارة 8، شنّ الفنان طلال مارديني هجوما عنيفاً ضد الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة"، حيث يؤدي فيه شخصية "الأستاذ غسان".وكتب في تدوينة طويلة عبر حسابه الشخصي على موقع "فايسبوك": "أنا فعلاً نادم كل الندم على مشاركتي في مسلسل “باب الحارة” الجزء الثامن، و لن أعمل في أجزائه القادمة إذا استمرت شخصيتي".

وأضاف: "بعد خلافهم معي بمواعيد التصوير وتصويري أيام أكثر بكثير مما كان متفقاً عليها، ورغم رداءة الأجر، أتوا ليصعقوني في شارة المسلسل بوضع اسمي بطريقة سيئة جداً، ومع احترامي لكل العاملين والقائمين على العمل، وكلهم أصدقائي، ولكنهم لم يحترموني".

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.