تراند اليوم : خلال شهر رمضان يفضل 5 أطعمة يفضل تناولها على السحور

وكالات- الخليج 365

تعد وجبة السحور أهم وجبة في رمضان لا يمكن تخطيها كونها مصدر الطاقة لجسم الإنسان التي تُمكنه من مقاومة الجوع والعطش خلال نهار الشهر الكريم، لاسيما وأنه يشهد أطول نهار في السنة.

لذا نقدم لكم أفضل الأطعمة التي ينبغي تناولها والأسوأ التي يجب تجنبها، للحفاظ على طاقة الجسم خلال اليوم دون الشعور بالإنهاك والتعب ودون فقدان الجسم للكثير من السوائل.

الأطعمة المفضلة

1- أطعمة عالية الكربوهيدرات

مثل الخبز والأرز الأسمر والبطاطا غير المقلية التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة، وتحتاج إلى وقت طويل لهضمها، يفضل تناولها في السحور، لكن يفضل خلوها من البهارات والفلفل الحار، لأنها تسبب الحموضة وآلام في الجهاز الهضمي.

2- أطعمة غنية بالألياف والحبوب الكاملة

يوصى بأن تتصدر مائدتك في وجبة السحور، مثل الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والموز والمشمش، وكذلك الشوفان والحمص والفول، لاحتوائها على نسبة عالية من الحبوب الكاملة، التي تمنح شعوراً بالشبع والامتلاء، وتحمي من الإمساك.

3- البروتين من منتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون

مثل الحليب والبيض والدجاج والزبادي وشوربة العدس، فهذه الأطعمة تعزز الجهاز المناعي، بحسب أخصائيين في التغذية، في مركز ماكس للرعاية الصحية، مشيرين إلى أن أفضل سحور للصائم هو دمج الحبوب مع البروتين.

4- الأطعمة التي تعطي شعوراً بالشبع لفترة طويلة

تلك الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية ولا ترفع مستوى السكر في الدم، مثل الحبوب والمكسرات وحساء المرق والخضروات.

5- الأطعمة والمشروبات المرطبة

مثل الفواكه المجففة والطازجة والعصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة مياه عالية، كي تحافظ على ترطيب الجسم، مثل الخيار والأناناس والطماطم والبرتقال والبطيخ والبصل، فجميعها تحد من حرارة الجسم والشعور بالعطش والجوع.

الأطعمة السيئة

1- الأطعمة المقلية والمخبوزات والسندويشات الغنية بالبهارات وكذلك المخللات، لأنها تجعل الجسم يفقد جزءاً كبيراً من الماء والسوائل في الجسم، وتسبب الشعور بالعطش، وكذلك الأمر مع الشاي والقهوة، إذا تم تناولها بكثرة.

2- الحلويات المعقدة مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة ولقمة القاضي والمياه الغازية والمشروبات التي تحتوي على نسبة سكر عالية، لهضمها بسرعة ومن ثم الشعور بالجوع بعد فترة وجيزة.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: 5 أطعمة يفضل تناولها على السحور