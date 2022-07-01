تراند اليوم : مشاهدة مسلسل "راس الغول" الحلقة 5 الخامسة كامله اون لاين يوتيوب HD

تدور أحداث مسلسل رأس الغول في إطار درامي كوميدي، مليء بالإثارة والتشويق عن أحد الأشخاص البارعين في أساليب النصب والاحتيال، والذي يظل مطارد من قبل سلطات الأمن؛ حتى يتم إعلان مكافأة مالية كبيرة للقبض عليه، فيبدأ الجميع في البحث عنه.

وفي احداث الحلقة الماضية ذهب درويش إلى ماهر الدكش "بيومي فؤاد" صديقه القديم لكي ينقذه ويساعده في الوصول إلى الوزيرة بالمستشفى ليخبرها بالحقيقة، يتخفى أحد الإرهابيين في صورة طبيب ويحقن الوزيرة بعقار لقتلها لكن تكتشف الممرضة ويسرع الطبيب إيهاب بإنقاذها، بعد علم المقدم كريم يأمر بالتحقيق مع طاقم التمريض والأطباء.

ولجأ ماهر لنرجس الرمش "بوسي" حيث تقوم باتهام أحد الأطباء في الشارع بالتحرش لسرقة الكارت الخاص بدخوله المستشفى، يذهب درويش وماهر لخليفة التاتش ليزور صورته على كارنيه الدكتور الآخر ويطلب من شهاب أن يحول له 15 ألف جنيه بريديًا على حساب خليفة حتى يتخلص من مشكلات زوجته.

وفي جديد الاخبار هنأت مطربة الخليج أحلام، النجم الكبير محمود عبد العزيز على مسلسله الجديد "رأس الغول"، الذى يعرض حاليا وحصريا على شبكة تليفزيون "النهار"، من تأليف وائل حمدى، وشريف بدر الدين، وإخراج أحمد سمير فرج. وكتبت نجمة الخليج عبر تدوينه لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، (محمود عبد العزيز سيظل أسطورة من أساطير الفن من "رأفت الهجان" إلى "رأس الغول ). يذكر أن مسلسل "راس الغول"، يشارك فى بطولته النجوم ميرفت أمين وفاروق الفيشاوى ولقاء الخميسى ومحمد شاهين ورامى وحيد ومحمد الشقنقيرى وبيومى فؤاد والمطربة بوسى، وعدد كبير من الفنانين الشباب.