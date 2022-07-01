تراند اليوم : الاسطورة الحلقة 5 .. مشاهدة مسلسل "الأسطورة" الحلقة الخامسة الجديدة أونلاين

في أحداث مسلسل "الاسطورة" الجديدة يعلم رفاعي الدسوقي أن عصام النمر هو من قام بإبلاغ الشرطة عنه وتسبب في إفساد صفقة السلاح والقبض عليه؛ فيقرر الانتقام منه على مرأى ومسمع من الجميع.كما يتم في مسلسل الاسطورة القبض على رفاعي الدسوقي وعصام النمر بعد المشاجرة، لكن يتم الإفراج عنهما بعدما أنكرا أي خلافات بينهما أو أي مشاجرة وقعت بينهما وذلك حتى ينتقم كل واحد منهما من الآخر بطريقته الخاصة.

ناصر الدسوقي يقرر السفر إلى ليبيا بحثا عن فرصة عمل بعدما فشل في الالتحاق بالنيابة العامة، ورفض العمل مع شقيقه رفاعي في مشروعاته الغير مشروعة.

يحاول رفاعي الدسوقي أن يمنع شقيقه ناصر من السفر فيرفض الأخير وتنشب مشادة كلامية بينهما تنتهي بصفعة من رفاعي على وجه ناصر ليترك بعدها ناصر المنزل ويبدأ رحلة السفر.

و تدور قصة المسلسل حول حياة الشاب ناصر الدسوقي (محمد رمضان)، الذي نشأت وتربى في حي السبتية الشعبي بالقاهرة؛ لكنه اجتهد وأصر على استكمال تعليمه وحصل على ليسانس الحقوق وكان حلمه دائما أن يلتحق بالنيابة العامة، لكن أسباباً عائلية حالت دون تحقيقه ذلك، بسبب تورّط شقيقه التوأم "رفاعي" في أنشطة غير مشروعة منها التجارة في السلاح والمخدرات، ويتعرض أيضا ناصر لصدمة على المستوى الشخصي بعدما رفضت أسرة حبيبته الثرية أن يرتبط بها.

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