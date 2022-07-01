تراند اليوم : الرقابة الإدارية بقنا تغلق 8 صيدليات في حملات تفتيش موسعه

القاهرة - الخليج 365

قامت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا بتوجيه ضربة قاسمة للسوق السوداء في تجارة الأدوية ، حيث قامت حملة موسعة للرقابة الإدارية بمحافظة قنا برفقة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة تلاعب كبير في سعر الدواء واختلاف الأسعار بحسب كل صيدلية التي وضعت تسعيرة خاصة .

وكذلك رصدت الحملة وجود أدوية مخدرة داخل عدد من الصيدليات وكذلك عدم وجود أطباء صيادلة لإدارة تلك الصيدليات وإسناد العمل بداخلها لغير المتخصصين وقامت الحملة بإغلاق 8 صيدليات تمت عملية استهدافها من خلال رجال الرقابة الإدارية والتفتيش الصيدلي .

وكانت الحملة استهدفت عددا كبيرا من الصيدليات وأغلقت 8 منها بعدما تبين عدم وجود صيادلة لإدارة الصيدليات والتلاعب في الأسعار الخاصة بالداوية حيث وضعت كل صيدلية تسعيرتها الخاصة للدواء .

كما قامت الحملة بتحريز كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير المخدرة بعد عمليات تفتيش موسعة داخل الصيدليات الشهيرة بوسط مدينة قنا والتي اضطر أصحابها لتخبئة كمية من علب وشرائط المواد المخدرة داخل الحمامات بعد علمه بعملية حيث قام رجال الرقابة بصحبة التفتيش بشراء كمية من الأدوية ومقارنة الأسعار ثم بعدها يتم التفتيش للمكان بعد إبراز الهوية الرقابية .

وكانت الحملة الناجحة للرقابة الإدارية قد تسببت في ردع عدد كبير من أصحاب الصيدليات وقاموا بتخفيض الأسعار المتلاعب فيها إلى الأسعار الحقيقية عند البيع خشية أن تطالهم الحملة ، ومن المقرر أن تواصل الحملة استهداف عدد كبير من الصيدليات خلال الأيام القادمة .