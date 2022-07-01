تراند اليوم : وادي الذئاب 10 الحلقة 71 + 72 .. مشاهدة مسلسل وادي الذئاب الجزء العاشر الحلقة 71 + 72 أونلاين

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الحلقة الواحدة والسبعون والاثنين والسبعون من مسلسل وادى الذئاب، الجزء العاشر، وهو المسلسل الحائز على نسبة مشاهدة كبيرة فى الوطن العربى.

مسلسل وادي الذئاب، بوليسى درامي مشوق يُنقل للمشاهد العربى بلهجة سورية، يحظى بطله مراد علمدار بمشاهدة كبيرة في الوطن العربي.

وتدور أحداث الجزء العاشر، ووادي الذئاب بشكل عام، حول مجموعة تعمل في المافيا، لكنها تحظى بدعم من الحكومة التركية، لأنها تقوم بمواجهة أعداء الدولة والأشرار الذين يحاولون الإفساد في البلاد، ودائماً ما ينتصر مراد علمدار وجنوده على الأعداء الواحد تلو الآخر.

[information]يمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل الجديدة عبر هذا الرابط على تلفزيون الفجر الجديد .[/information]