تراند اليوم : طبق رمضان سمك السلمون المشوي مع الأرز

طبق اليوم هو سمك السلمون المشوي ويقدم مع الأرز والخضار المشوية

المقادير:

4 فيليه سمك السلمون مقطعة الى مربعات

4 ملاعق كبيرة صلصة صويا لايت

1 ملعقة كبيرة عسل

1 فليفلة حمراء مقطعة الى مكعبات

1 حص ثوم مطحون

1 ملعقة صغيرة جنجر مطحون

1 ملعقة صغيرة نشا

طريقة التحضير:

- امزجي صلصة الصويا مع العسل، الثوم والجنجر.

- أضيفي قطع السلمون واتركيها ربع ساعة على الاقل

- أزيلي السلمون من النقعة واشوي القطع في الفرن.

- أضيفي النشا الى النقعة مع 100مل من الماء وضعيها على النار مع التحريك الدائم حتى تسمك