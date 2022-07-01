تراند اليوم : طبق رمضان سمك السلمون المشوي مع الأرز

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طبق اليوم هو سمك السلمون المشوي ويقدم مع الأرز والخضار المشوية
المقادير:
4 فيليه سمك السلمون مقطعة الى مربعات
4 ملاعق كبيرة صلصة صويا لايت
1 ملعقة كبيرة عسل
1 فليفلة حمراء مقطعة الى مكعبات
1 حص ثوم مطحون
1 ملعقة صغيرة جنجر مطحون
1 ملعقة صغيرة نشا
طريقة التحضير:
- امزجي صلصة الصويا مع العسل، الثوم والجنجر.
- أضيفي قطع السلمون واتركيها ربع ساعة على الاقل
- أزيلي السلمون من النقعة واشوي القطع في الفرن.
- أضيفي النشا الى النقعة مع 100مل من الماء وضعيها على النار مع التحريك الدائم حتى تسمك