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تراند اليوم : طبق رمضان سمك السلمون المشوي مع الأرز

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طبق اليوم هو سمك السلمون المشوي ويقدم مع الأرز والخضار المشوية

المقادير:
4 فيليه سمك السلمون مقطعة الى مربعات
4 ملاعق كبيرة صلصة صويا لايت
1 ملعقة كبيرة عسل
1 فليفلة حمراء مقطعة الى مكعبات
1 حص ثوم مطحون
1 ملعقة صغيرة جنجر مطحون
1 ملعقة صغيرة نشا

طريقة التحضير:
- امزجي صلصة الصويا مع العسل، الثوم والجنجر.
- أضيفي قطع السلمون واتركيها ربع ساعة على الاقل
- أزيلي السلمون من النقعة واشوي القطع في الفرن.
- أضيفي النشا الى النقعة مع 100مل من الماء وضعيها على النار مع التحريك الدائم حتى تسمك

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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