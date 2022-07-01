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تراند اليوم : وجبة الدجاج المشوي مع الأعشاب

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المقادير:-
2 ملعقة طعام بقدونس، مفروم 
2 ملعقة صغيرة زعتر أخضر ورق طازج، مفروم 
1 ملعقة صغيرة ميرامية ناشفة 
3 أسنان ثوم، مفروم 
1/4 كوب زيت زيتون 
1/4 كوب خل 
ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة 
3/4 الكيلو صدور دجاج منزوعة الجلد 

طريقة التحضير:- 
-يوضع البقدونس، الزعتر، الميرامية، الثوم، زيت الزيتون، الخل والملح والفلفل الأسود في الخلاط ويخلطوا معا. 
-يوضع الدجاج في صحن زجاج ويضاف اليه الخليط السابق. 
-يغطى الصحن ويترك لينقع في الثلاجة من ساعتين وحتى 48 ساعة حسب الرغبة. 
-يطهى الدجاج تحت الشواية بعد التخلص من السائل الذي نقعنا فيه الدجاج لمدة 10 دقائق لكل جهة أو حتى يستوي، أويغطى بالسلفان ويطهى في فرن حرارته 200 س (400 ف) في الطبقة الوسطى من الفرن لمدة 40 دقيقة حسب الرغبة. 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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