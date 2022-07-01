تراند اليوم : الطقس: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

غزة/ الخليج 365

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار اليوم الجُمعة، ويُتوقع هطول الأمطار بغزارة مترافقة بعواصف رعدية وبَرَد في شمال البلاد وأجزاء من المنطقة الوسطى، ويكون الجو مُغبراً في المناطق الجنوبية، وتهب رياح شديدة، وتصل الأمطار خاصةً مع ساعات بعد الظهر إلى بقية المناطق، ويكون الجو بارداً.

وفي يوم السبت يكون الجو بارداً وغائماً مع هطول الأمطار المتفرقة، ويتوقف تساقط الأمطار تدريجياً وينحسر المنخفض الجوي مساءً وليلاً.

وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتباراً من يوم الأحد.

ويُحذر طقس الوطن خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من :

- تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية

- تدني مستوى الرؤية الأفقية بفعل الضباب، والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وبفعل شدة غزارة الهطول في شمال ووسط البلاد، وبفعل الغبار في الجنوب قُبيل تساقط الأمطار

- شدة سرعة الرياح التي قد تتجاوز حاجز 70 كم/ ساعة

- الانزلاق على الطرقات بفعل تساقط زخات البَرَد أثناء العواصف الرعدية