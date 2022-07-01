تراند اليوم : طاجين الرخام

المقادير:

- لحم مفروم.

- لحم البقر أو لحم الخروف.

- بيض.

طريقة التحضير:

1 - غلي الماء ثم حطي فيه حبات البيض حتى تنضج (لم أحدّد عدد حبات البيض وتركتها لتقديرك، وذلك حسب عدد أفراد العائلة).

2 - أحضري اللحم المفروم وأضيفي له صفار بيضة وملح فلفل وقصي "الدّبشة" أو "المعدنوس" إلى قطع صغيرة وأضيفيها أيضا له (إذا كنت لا تحبين المعدنوس لا تضيفيه).

3- خلطي المكونات جيدا واستخدمي يدك من أجل الفعالية، الخلطة لازم تكون متماسكة، بعدها أحضري حبّة البيض المسلوقة وقصّيها طوليا إلى نصفين و زيدي قصي كل نصف على 2 طوليا أيضا، وبهذا تحصلي من كل بيضة على 4 فصوص.

4 - حطي اللحم المرحي على كف يدك وابسطيه، بعدها

أحضري ربع حبة بيض وحطيها في اللحم المرحي وأغلقي عليها بكف يدك، مع مراعاة تغطية كل البيضة،

ثم حطيها على جنب.

تحضير المرق:

1- قطّعي البصل والطماطم وضعيها في القدر، أضيفي لها الزيت والملح والفلفل وإذا أردتي المعدنوس واللحم، خلي المقادير على نار هادئة حتى يتقلى البصل والطماطم جيدا وبعد ذلك أضيفي له الماء المغلي واتركيها على النار.

2- عندما يقترب اللحم من النضج، أضيفي حبات البيض المغلفة بالحم المرحي التي قمت بإعدادها .

اتركيها حتى تنضج ويعقد المرق (يصير المرق قليلا في القدر).

3- أحضري طبقا وضعي حبات اللحم على أطراف الطبق وقطع اللحم في الوسط وزيني الطبق بالليمو ن وأوراق المعدنوس.