تراند اليوم : مقلوبة الباذنجان باللحم

جربي مقلوبة الباذنجان باللحم على طريقة مطبخ سيدتي، طبق سينال إعجاب عائلتك ورضاهم

المقادير :

الباذنجان: 1 كيلو (كبير الحجم، للشوي)

الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة

البصل: رأس (كبير الحجم ومفروم فرماً ناعماً)

الماء: 3 اكواب

لحم البقر: 300 غراماً (الهبرة، مفروم فرماً ناعماً)

ملح: رشّة

القرفة: رشّة (الناعمة، مقادير الحشوة)

البهار الحلو: رشّة

الأرز قصير الحبة: كوب ونصف (مغسّل ومصفّى، مقادير الحشوة)

صنوبر: ملعقتان كبيرتان (محمص، مقادير الحشوة)

ملح: ملعقة صغيرة (مقادير الحشوة)

البهار الأبيض: رشّة (مقادير الحشوة)

البهار الحلو: ربع ملعقة صغيرة (مقادير الحشوة)

طريقة التحضير:

1. يقطّع الباذنجان إلى 12 شريحة رفيعة مستديرة. ينقع بالماء في وعاء لمدة 10 دقائق.

2. تحمّى نصف كمية الزيت، يضاف إليه الباذنجان على دفعات، يغطى الوعاء ويترك لمدة دقيقة.

3. يقلب الباذنجان على الوجه الآخر، ويغطّى الوعاء من جديد ويترك لمدة دقيقة، ثم يصفّى ويوضع جانباً.

4. في الوعاء نفسه نقلي البصل حتى يحمرّ، ويضاف الماء.

5. يترك المزيج (البصل مع الماء) على النار لمدة 3 دقائق أو حتى يتلوّن سائل الماء والبصل.

6. يوضع اللحم في وعاء غير لاصق، يقلب باستمرار على النار حتى يسمر لونه.

7. تضاف التوابل إلى اللحمة، ويخلط المزيج على النار لمدة 5 دقائق.

8. تخلط مقادير الحشوة جيداً على البارد، ويضاف إليها اللحمة مع توابلها ومن ثم توضع جانباً لاستعمالها لاحقاً.

9. في وعاء (قطره 25 سنتيمتراً)، يوضع 4 شرائح من الباذنجان وتسكب فوقها نصف كمية الحشوة ونصف كمية مزيج البصل مع الماء.

10. يعاد هذا الترتيب من جديد ويغطّى ببقية الباذنجان.

11. يترك الوعاء على النار حتى بدء الغليان. يغطّى ويترك على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة. ومن ثم يترك حتى يبرد لمدة 10 دقائق.

12. حتى نقلب الطبق ونقدّمه: يوضع وجه طبق التقديم على الوعاء ويمسك باليدين جيداً.

13. يجب أن يثبّت الطبق جيداً عند القلب. ويقلب الوعاء على الطبق بهدوء حتى تبقى الطبخة متماسكة للحصول على الطبقات وعلى وجهها الباذنجان.

14. يقسم الطبق الى 5 حصص متساوية وتقدّم ساخنة مع عصير الحامض واللبن الزبادي.

نصيحة الشيف:

من الأفضل عدم إزالة قشرة الباذنجان لأن القشرة غنية بالألياف والفيتامينات.

القيمة الغذائية للحصّة الواحدة:

الطاقة: 400 وحدة حرارية.

"الكوليسترول": 35 ملليغراماً.

المواد الدهنية: 8 غرامات.

النشويات: 62 غراماً.

البروتينات: 20 غراماً.

الألياف الغذائية: 7 غرامات.

فوائد الطبق:

غني بالألياف والمنغنيز ، ويحتوي على ال Anthocyanidin .