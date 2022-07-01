تراند اليوم : ماذا يحدث عندما نحفظ الخبز في فريزر الثلاجات

وكالات / مشرق نيوز

تلجأ الكثير من ربات البيوت الى الإحتفاظ بالمواد الغذائية وخاصة الخبز فى الفريزر وذلك للإحتفاظ به أطول وقت ممكن ، ولكن اكتشف العلماء أن الخبز عندما يتم تجميده وتسخينه مرة أخرى فإنه يتحول إلى سم قاتل وذلك بسبب طريقة حفظ الخبز .

حيث تقوم معظم ربات البيوت بحفظ الخبز داخل أكياس بلاستيكية فالبرغم من أن الأكياس البلاستيكية لاتتحلل ألاانها تتأثر بدرجات الحرارة الساخنة عند وضع الخبز الساخن بها ومن ثم تبريدها لدرجات منخفضة جدا مما يتسبب ذلك فى إنتاج مادة تسمى :ديوكسين ” والتى تسبب السرطان فيتحول الخبز الى أكبر مسبب لمرض السرطان وتراكم مخلفات البلاستيك الذى يتكون على الخبز فى دم الإنسان مع الإستعمال المستمر يسبب له الكثير من المشاكل الصحية التى تهدد حياته .

كما أن حفظ الخبز فى الفريزر يتسبب فى سرعة تعفنه فيما يسمى بتسريع الدورة الحياتية للخبز كمايجعله يفقد قيمته الغذائية والكثير من الفيتامينات ويحتفظ بالبروتين والكربوهيدرات وبالمادة الدهنية التى تعطيه المذاق الطازج عند تسخين الخبز مرة أخرى .

لذا يجب على المخابز والأفران إستعمال الأكياس الورقية أو الألومنيوم فى تعبئة الخبز الساخن وكذلك ربات البيوت يجب عليهن إستبدال الأكياس البلاستيكية والعلب بالأكياس الورقية وذلك للقضاء على إنتاجها تماما حرصا على صحتنا وصحة أولادنا .