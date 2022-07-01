تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر .. مانشستر سيتي مباشرة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام HD

مانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي مباشرة مانشستر سيتي اليوم مباشرة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مانشستر سيتي يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط جديدة في مشواره بهذه البطولة التي قارب علي حسم لقبها بصورة رسمية، فهل ينجح بالتفوق وتحقيق العلامة الكاملة من جديد، أم سيكون هناك نتيجة سلبية في مشواره، خاصة أن الفريق يقدم أداء قوي للغاية علي كافة المستويات، وقد نجح بالتفوق وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمواجهة الأخيرة ضد نوريتش، وبالتالي يحاول أن يظفر بثلاث نقاط جديدة.

مانشستر سيتي نجح في الفوز علي حساب نادي نوريتش سيتي، وذلك بأربعة أهداف دون رد، وسجل الأهداف كلا من رحيم سترلينج ثلاثة أهداف هاتريك في لقاء تألق فيه بصورة كبيرة، وسجل الهدف الرابع اللاعب فيل فودين.

توتنهام من جانبه يحاول الخروج بأقل الأضرار في هذه المواجهة وأن يحقق نقطة علي أقل تقدير، وذلك بعد أن تراجع مستواه بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وخسر لثلاث مواجهات علي التوالي، وبالتالي يحاول العودة للإنتصارات من جديد عبر بوابة السيتي، أو علي الأقل الخروج بنقطة واحدة من هذه المواجهة، فهل ينجح كونتي بعوده لاعبيه للنتائج الإيجابية من جديد أم لا.