تراند اليوم : بث مباشر الوداد .. الوداد مباشر بيترو اتلتيكو بث مباشر مباراة الوداد وبيترو اتلتيكو

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد المغربي ضد بيترو أتلتيكو petro atletico de luanda vs wydad ac اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا ، من المقرر اليوم ان يحل فريق الوداد المغربي بعد ان بدا مشوراه في دوري الابطال بانتصار سهول علي ارضه في ثاني مبارياته في المجموعه ضيفا ثقيلا اليوم علي فريق بيترو أتلتيكو الانجولي وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال افريقيا ، وسوف تقام مباراه الوداد المغربي و بيترو أتلتيكو اليوم علي ارضيه ملعب 11 نوفمبر معقل بيترو والذي سوف يستقبل عليه خصمه الوداد في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده ، وسوف تبدا اليوم الموافق 19 فبراير مباراه الوداد و بيترو أتلتيكو في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو

الوداد المغربي يخل مواجهه اليوم خارج ارضه وذلك لحساب مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال افريقيا ، فريق الوداد المغربي قبل ان يخوض مباراته الثانيه في المجموعه خارج ارضه كان قد تمكن من تحقيق انتصار مهم له في بدايه مشوراه في دوري الابطال تمكن من خلالو تصدر المجموعه وذلك علي حساب فريق ساغرادا إسبيرانسا الانجولي الجمعه الماضيه وحقق الوداد الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ،وكان فريق الوداد قبل ان يلتقي مع بيترو في ثاني جولات دور المجموعات قد حقق الانتصار في اخر مباراه لعبها والتي كانت في الدوري المغربي ومع فريق وادي زم وحقق الوداد الانتصار في هذه المباراه بهدفين دون رد.

مباراة بيترو أتلتيكو والوداد الرياضي يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق بيترو أتلتيكو فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ،وكان فريق بيترو أتلتيكو قد بدا مشوراه في دور المجموعات بتعادل خارج ارضه مع فريق الزمالك السبت الماضي قبل ان يستقبل الوداد ثاني جولات دوري المجموعات ونجح فريق بيترو أتلتيكو في هذه المباراه بالخروج بنتيجه التعادل الاجابي بهدفين مقابل هدف ، فريق بيترو أتلتيكو بعد ان قدم اداء رائع في بدايه مباريات هو الاخر سوف يخوض هذه المباراه بنفس تركيز مباراه الزمالك امام فريق كبير في القاره بحجم فريق الوداد لتحقيق نتيجه جيده للمنافسه علي التاهل من المجموعه.