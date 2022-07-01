تراند اليوم : بث مباشر الريال .. بث مباشر مباراة الريال HD مباراة الريال ضد الافيس مباشر بث مباشر ريال مدريد والافيس ماتش ريال مدريد والافيس HD

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد الافيس real-madrid-vs-alaves يشهد استاد الفريق الملكي ستاد سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء الليلة بتوقيت القاهرة وهو التوقيت الذي يوافق الساعة الثامنة مساء الليلة بتوقيت جرينتش حيث من المقرر ان يحل فريق ديبورتيفو ألافيس ضيفا على فريق ريال مدريد في أقوى مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني الدرجة الأولى وهي المباراة التي ستذاع مباشرة وحصريا علي قناة بي ان سبورت الرياضية الأولى مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي المتميز يوسف سيف.

لم ينهزم الفريق الملكي ريال مدريد سوى في مباراتين فقط من المباريات الأربع والعشرين التي خاض منافساتها حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري الاسباني الدرجة الأولى وإن كان قد تمكن من تحقيق الفوز في ستة عشر مباراة من مبارياته التي خاضها حتى الآن وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لست مباريات ليتوقف رصيد فريق ريال مدريد بذلك عند أربع وخمسين نقطة محتلا المركز الأول بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه في الدوري الاسباني حيث اكتفى فريق اشبيلية بالتواجد في المركز الخامس برصيد خمسين نقطة.

أما فريق ديبورتيفو الافيس ويصارع من أجل البقاء حيث أنه أحد الفرق المهددة بمغادرة الدوري الاسباني الدرجة الأولى بعد ان اكتفى بالتواجد في المركز الثامن عشر بعد ان خاض منافسات أربعة وعشرين مباراة وهي المنافسات التي انهزم منها في أربعة عشر مباراة مكتفيا بتحقيق الفوز في خمسة مباريات فقط من المباريات الأربع والعشرين التي خاضها حتى الآن وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لخمس مباريات ليتوقف رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس بذلك عند عشرين نقطة فقط.