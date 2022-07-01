تراند اليوم : مباراة ليفربول اليوم مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر

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وبعد أن حقق ليفربول الفوز 3-0 على نوريتش سيتي في الدور الأول بثلاثية ديوجو جوتا ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو يأمل الريدز في تحقيق المزيد من الانتصارات أمام نوريتش سيتي العائد هذا الموسم للبريميرليج بعدما لعب في الدرجة الثانية موسم 2020-21.

ليفربول مازال يلاحق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي حيث يمتلك الريدز 54 نقطة على بُعد تسع نقاط عن السيتي الذي لعب 25 مباراة مقابل 24 لليفر، بينما على الجانب الأخر يتواجد نوريتش سيتي بالمركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 24 مباراة.

وشهدت مواجهات الإسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي فوز ليفربول على بيرنلي بهدف نظيف على ملعب "تورف مور" يوم الأحد الماضي، كما شهدت هزيمة نوريتش سيتي 4/صفر من مانشستر سيتي على ملعب كارو رود.

محمد صلاح عزز رصيده التهديفي مع ليفربول منذ عودته من الكاميرون بهدف وحيد أحرزه في شباك إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وذلك خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بفوز الضيوف على إنتر ميلان بثنائية نظيفة تقاسمها صلاح وفيرمينو ليقود الثنائي ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي في البطولة القارية.

ويذكر أن ليفربول ونوريتش سيتي على موعد في أنفيلد يوم الأربعاء 2 مارس المقبل في إطار الجولة الخامسة من كأس الإتحاد الإنجليزي، بعدما تقابل الفريقين في سبتمبر الماضي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في مواجهة انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل لا شئ، سجلها تاكومي مينامينو بواقع هدفين، فيما أحرز ديفوك اوريجى الهدف الثالث.

ويغيب ديوجو جوتا مهاجم ليفربول عن مباراة اليوم بعد إصابته في مواجهة فريقه مع إنتر ميلان بدوري الأبطال، وهناك مخاوف على البرتغالي بشأن إصابته بتمزق في أربطة الكاحل ويعني ذلك في حالة تأكيد الإصابة عدم لحاق جوتا بمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي بطولة رابطة الأندية.