تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. ريال والافيس بث مباشر مشاهدة مباراة الريال بث مباشر اليوم مباشر ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد الان يلا شوت

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خاض ريال مدريد 24 مباراة في الدوري هذا الموسم ، وخسر مباراتين فقط ، رغم فوزه في 16 مباراة حتى الآن ، وتعادل النتيجة الحاسمة ، مع ست مباريات ، وتوقف رصيد ريال مدريد ، عند 54 نقطة ، يحتل الصدارة ويتقدم بأربع نقاط. من أقرب المنافسين في الدوري الإسباني ، إشبيلية راضٍ. المرتبة الخامسة بخمسين نقطة.

يلا شوت ريال مدريد والافيس بث مباشر

أما فريق ديبورتيفو الافيس يصارع من أجل البقاء حيث أنه أحد الاندية المهددة بالهبوط من الدوري الاسباني الممتاز حيث يتواجد في المركز 18 حيث خاض 24 مباراة حيث انهزم في 14 مباراة وحقيق الفوز في 5 مباريات فقط من 24 مباراة التي خاضها والتعادل في 5 مباريات ليتوقف رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس بذلك عند عشرين نقطة فقط.



بطاقة مباراة ريال مدريد ضد الافيس

