تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد مباشر HD بث مباشر مباراه ريال مدريد والافيس ريال مدريد الافيس مباشر

ريال مدريد مباشر بث مباشر ريال مدريد مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراه ريال مدريد والافيس ريال مدريد الافيس مباشر الملكي ريال مدريد يحاول تحقيق إنتصار ثمين في مشواره المحلي، وذلك علي حساب نادي ديبورتيفو ألافيس، وذلك من أجل توسيع فارق النقاط مع أقرب المنافسين في البطولة المحلية، والتي يحاول أن يحسم أمورها بشكل سريع خاصة مع التراجع في المستوي في الفترة الأخيرة، والتركيز علي دوري الأبطال، مع الهزيمة الأخيرة من نادي باريس سان جيرمان بهدف دون رد في ملعب الخصم وبين جماهيره.

ريال مدريد في المواجهة الأخيرة له فشل في الفوز مجدداً ، وذلك بعد أن تعادل مع نادي فياريال بدون أهداف سلبياً ، وبالتالي سيحاول أن يعود للإنتصارات من جديد عبر بوابة نادي ألافيس خاصة أن الفريق لم يحقق سوي إنتصارين فقط في آخر خمس مواجهات، وهي حصيلة صعبة لفريق يحاول حسم اللقب.

من جانب آخر يحاول نادي ديبورتيفو ألافيس أن يكون لديه نتيجة إيجابية ثمينة وهي التعادل علي أقل تقدير ضد الملكي ريال مدريد، وذلك من أجل مساعدته في صراع البقاء في البطولة المحلية، فهل ينجح بالتفوق وتحقيق نقطة بالتعادل مع الملكي ريال مدريد أم سيكون هناك نتيجة سلبية في مسيرته، ويضع نفسه في صراع مستمر مع مراكز الهبوط.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم