تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي .. بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مشاهدة مباراة مانشستر اليوم مباشر

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام man city vs tottenham في منافسات الاياب من الدوري الانجليزي اليوم السبت ، وهو في اعلي مستوي له منذا بدايه الموسم الحالي وهو قادم ايضا من انتصار كبير خارج ارضه في ذهاب دور ال16 من دوري ابطال اوروبا يستعد الليله فريق مانشستر سيتي بعد العوده لمنافسات الدوري الانجليزي لاستقبال علي ارضه خصمه فريق توتنهام مساء اليوم وذلك في قمه مباريات الاسبوع السادس والعشرين من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستقبل ملعب الاتحاد الليله هذه القمه بين مان سيتي المتصدر و خصمه توتنهام صاحب المركز الثامن في الدوري ، وسوف تبدا اليوم الموافق 19 فبراير مباراه مانشستر سيتي وتنهام في تمام الساعه السابعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

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مانشستر سيتي هو صاحب الارض في قمه الليله مع خصمه توتنهام وذلك ضمن مباريات الاسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق مانشستر سيتي قبل مواجهه توتنهام في قمه مباريات الدوري الانجليزي كان قد تمكن من حجز معقد له في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم وذلك عقب تحقيق الانتصار بخمس اهداف دون رد علي فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي الثلاثاء الماضي وذلك في مباراه الذهاب بين الفريقين ، ويدخل المان سيتي قمه توتنهام في هذه الجوله من الدوري الانجليزي وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 63 نقطه وذلك بعد ان خاض 25 مباراه الي الان ومن خلالهم كان المان سيتي قد حقق الانتصار في 20 مباراه وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق مبارتان فقط في الدوري.

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علي الجانب الاخر فريق توتنهام فهو الضيف في لقاء الليله وذلك في قمه لقاءات الاسبوع السادس والعشرين من الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، وحاليا توتنهام هو في جدول ترتيب الدوري الانجليزي في هذا الموسم يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب وذلك برصيد 63 نقطه وذلك بعد ان خاض 22 لقاء الي الان وهو مؤجله له ثلاث مباريات في الدوري ومن خلال هذه المباريات الذي لعبهم الفريق حقق الانتصار في 11 مباراه وتعادل في ثلاث مباريات وخسر فريق توتنهام 8 مباريات في الدوري قبل مواجهه المتصدر الليله ، واخر مباراه لعبها فريق توتنهام في الدوري كانت مع فريق وولفرهامبتون الاحد الماضي وخسر توتنهام هذه المباراه علي ارضه بنتيجه هدفين دون رد.