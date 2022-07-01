تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد والافيس بث مباشر مباراة ريال مدريد والافيس مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس real madrid vs alaves اليوم السبت في الدوري الاسباني ، بعد ان فشل في تحقيق نتيجه جيده في قمه مواجهات دور ال16 من دوري ابطال اورويا امام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي يستقبل اليوم ريال مدريد ضمن مبارياته في النصف الثاني من الدوري وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده بعد مباراته في دوري الابطال علي ارضه مساء اليوم خصمه فريق ديبورتيفو ألافيس وذلك لحساب مباريات الاسبوع الخامس والعشرين من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس الليله علي ارضيه ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال والذي سوف يستقبل عليه خصمه ألافيس في لقاء الاياب بين الفريقين ، وسوف تبدا اليوم مباراه ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام العاشره مساءا بتوقيت القاهره.

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ريال مدريد هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك لحساب مباريات الاسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري الاسباني ، ريال مدريد قادم لمباراته في الدوري الاسباني من الخساره في اخر دقائق مباراه الذهاب مع خصمه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء الماضي في قمه مواجهات دور ال16 من دوري ابطال اوروبا وخسر ريال مدريد هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، الريال حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك برصيد 54 نقطه جمعهم ريال مدريد بعد ان خاض الي الان 24 لقاء في الدوري ومن خلالهم كان الريال قد حقق الانتصار في 16 مباراه وتعادل في 6 مباريات وخسر الريال مبارتان في الدوري وقبل ان يستقبل ألافيس الليله.

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وعلي الجانب الاخر فريق ديبورتيفو ألافيس فهو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق ديبورتيفو ألافيس حاليا في الدوري الاسباني هو صاحب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب وذلك برصيد 20 نقطه جمعهم ديبورتيفو ألافيس بعد ان خاض هو الاخر 24 لقاء الي الان ومن خلالهم كان فريق ديبورتيفو ألافيس قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل ايضا في خمس مباريات وخسر الفريق 14 مباراه في الدوري قبل مباراته مع المتصدر الريال ، واخر مباراه لعبها فريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري كانت مع فريق فالنسيا الاحد الماضي وحقق ديبورتيفو ألافيس الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف.