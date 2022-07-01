تراند اليوم : تشيلسي مباشر .. مباراة تشيلسي مباشر HD بث مباشر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس مشاهدة ماتش تشيلسي مباشر

مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس crystal palace vs chelsea اليوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز ، وهو منتشي بالفوز بلقب كاس العالم للاندية الاخيره في الامارات علي حساب بالميراس البرازيلي يستعد اليوم فريق تشيلسي ليحل ضيفا ثقيلا وهو يبحث عن تحسين مركزه في الدوري علي صاحب المركز الثالث عشر في الدوري فريق كريستال بالاس ، وسوف تلعب تشيلسي و كريستال بالاس اليوم علي ارضيه ملعب سيلهرست بارك معقل كريستال بالاس والذي سوف يستقبل عليه خصمه تشيلسي وذلك في لقاء الاياب بين الفريقين في هذا الموسم وكانت مواجهه الذهاب قد انتهت بفوز تشيلسي بثلاث اهداف دون رد ، وسوف تنطلاق المباراه الليله في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره.

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تشيلسي هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع السادس والعشرين من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق تشيلسي قبل مواجهه كريستال بالاس في الاسبوع السادس والعشرين في الدوري الانجليزي كان قد احراز اللقب الاول له في كاس العالم للاندية في النسخه الاخيره وذلك عقب تحقيق الانتصار علي فريق بالميراس البرازيلي في المباراه النهائيه من البطوله وحسم تشيلسي هذه المباراه بعد تمديد الوقت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، ويحتل فريق تشيلسي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم برصيد 47 نقطه وذلك بعد ان خاض 24 لقاء الي الان وتمكن تشيلسي من خلالهم تحقيق الانتصار في 13 مباراه وتعادل في 8 مباريات وخسر الفريق ثلاث مباريات.

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بينما فريق كريستال بالاس فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات النصف الثاني من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وحاليا كريستال بالاس هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك برصيد 26 نقطه جمعهم كريستال بالاس بعد ان خاض هو الاخر 24 لقاء الي الان ومن خلال هذه لقاءات كان فريق كريستال بالاس قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في 11 مباراه وخسر الفريق قبل يستقبل تشيلسي علي ارضه 8 لقاءات الي الان ، واخر مباراه لعبها فريق كريستال بالاس في الدوري كانت مع فريق برينتفورد السبت الماضي وقد تعادل كريستال بالاس في هذه المباراه بدون اهداف.