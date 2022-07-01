تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. بث مباشر ماتش ليفربول ونوريتش سيتي مشاهدة ماتش ليفربول وسيتي يلا شوت مشاهدة ليفربول الان

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نادي ليفربول حاليا هو صاحب المركز الثاني وصيف للدوري حاليا برصيد 54 نقطة ، وذلك بعد ان لعب الفريق 24 نقطة بعد ان لعب الفريق 16 مباراة وحقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباريتين ، واخر مباراة لعبها نادي ليفربول قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق انتر ميلان والتي لعبها الريدز خارج ملعبه وحقق الانتصار فيها بهدفين بدون رد لحساب مباراة الذهاب من منافسات دور ال 16 في الابطال.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق نوريتش سيتي المباراة ضيفا خارج ملعبه في الدوري الانجليزي الممتاز ، واخر مباراة لعبها نادي نوريتش سيتي قبل اليوم قد خسر فيها على ملعبه باربع اهداف بدون رد من امام خصمه فريق مانشستر سيتي ، وقد انتهت مباراة الذهاب في الموسم الحالي بفوز نادي ليفربول بثلاث اهداف بدون رد خارج ملعبه من امام نظيرة فريق نوريتش سيتي ، والذى يامل اليوم ان يحقق نتيجة اجابية.