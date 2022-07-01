تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر

ليفربول مباشر بث مباشر ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم في واحدة من المباريات المثيرة للاهتمام للأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة. إحدى المباريات التي يعتبرها جموهر الليفر بمثابة النزهة للاعبي فريقه, وبالنظر إلى تاريخ لقاءات الفريقين تتأكد لنا هذة المعلومة, فقد فاز الريدز في 13 مواجهة من آخر 15 وتعادل الفريقان في 2 ولم يرى نوريتش نور الفوز في تلك اللقاءات, وعلى ملعب "آنفيلد" لم يحقق نورويتش الفوز سوى في مباراة واحدة من آخر 12 زيارة له لملعب الليفر وسجل 7 أهداف فقط خلال تلك الزيارات, وفي هذا الموسم كبد ليفربول ثلاثيتين للنورويتش الأولى كانت في البريميرليج والثانية في كأس الرابطة الإنجليزية, ويريد ليفربول الفوز الثالث على سيتي ويحقق إنجاز لم يحققه سوى آرسنال عندما فاز على أستون فيلا 3 مرات متتالية في موسم 2014-2015, ويمتاز ليفربول بالقوة المطلقة على ملعبه وأمام جماهيره, ففي آخر 15 لقاء لم يخسر مطلقاً على أرض الآنفيلد, حيث فاز في 11 وتعادل في 4 لقاءات.

مازال ليفربول يقدم إمتاع كروي في البطولات التي يشارك بها ، وظهر آخرها خارج الأرض وتحديدا في ملعب يعشقه محمد صلاح وهو الجيوزيبي مياتزا معقل صفوف إنتر ميلان، وسجل انتصارا بثنائية نظيفة عن طريق روبيرتو فيرمينيو والفرعون المصري، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، فهل تستمر القوة والرغبة في الظهور اليوم أمام أحد الأندية التي تبحث عن نفسها، أما أن الضيوف يحققون المفاجأة وينعشون آمالهم في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم

وتشاهدون مباراة ليفربول اليوم أمام نوريتش سيتي في المرحلة السادسة والعشرين من منافسات البريمير ليج عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم وهي المباراة الأساسية في الاستوديو التحليلي لقنوات Bein Sports.

صافرة خبيرة تدير لقاء ليفربول ونوريتش

وأسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة ليفربول اليوم أمام نوريتش سيتي إلى الحكم مايك دين وهو من الحكام المعروفين في البريمير ليج، ويعاونه كل من مارك سكولز، وريتشارد وست بالإضافة إلى الحكم الرابع ماثيو دونوهيو.

نجح نادي نوريتش سيتي في التقدم خطوة والابتعاد قليلا عن المركز الأخير الذي ظل يلازمه لفترة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وقد تمكن في المباريات الاربع الماضية تحقيق فوزين وهو ما فعله في 19 مباراة سابقة، ما يعني أنه يتطور قليلا، وقد سجل انتصارين على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وأمام نظيره واتفورد بثلاثية نظيفة.

التشكيلة المتوقعة لنوريتش سيتي:

حراسة المرمى: تيم كرول.

خط الدفاع: ماكس أرونز – أوزان كاباك – جرانت هانلي – بين جيبسون – ديمتروس جيانوليس.

خط الوسط: بيير ليس ميلو – ماتياس نورمان – كيني ماكلين.

خط الهجوم: جوش سارجنت – تيمو بوكي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط فقط عن مانشستر سيتي مع الوضع في الاعتبار أن هناك مباراة مؤجلة للريدز سيخوضها في توقيت لم يتحدد بعد، أما نوريتش سيتي فيأتي في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

ماذا حدث قبل مواجهة إنتر ميلان؟

في اللقاء الأخير كان ليفربول تفوق على نظيره ليستر سيتي بثنائية نظيفة، وقبلها تمكن من التفوق على كريستال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبثلاثية نظيفة على برينتفورد، وجاءت أول مباراة في العام الحالي أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوريتش سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.