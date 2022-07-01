تراند اليوم : بث مباشر توتنهام .. بث مباشر توتنهام ومانشستر سيتي بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر سيتي مشاهدة توتنهام اليوم مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر man city vs tottenham في الدوري الانجليزي، يستضيف متصدر الدورى فريق مان سيتى فريق توتنهام صاحب المركز الثامن اليوم ضمن منافسات فعاليات بطوله الدورى الانجليزى فى الجوله السادسه والعشرون اليوم فى لقاء دربي يجمع الفريقين اليوم فى الدور الثانى فى بطوله الدورى وشهدت مواجهه الفريقين فى الدور الاول على ملعب توتنهام فوز فريق توتنهام بهدف دون رد

يدخل صاحب المركز الاول فى الدور فريق مان سيتى مباراته السادسه والعشرون ويبحث فيها عن مواصلة الانتصارات وتوسعه الفارق الى اكبر عدد من النقاط بينه وبين فريق ليفربول ومحاوله انهاء الدورى مبكرا الفريق قادم من فوز كبير فى بطوله دورى الابطال على فريق لشبونه بخمسه اهداف دون رد وكانت اخر مبارياته فى الدورى امام فريق نوريتش خارج ملعبه وفاز ايضا بنتيجة اربعه اهداف دون رد ولعب فريق مان سيتى في الدورى 25 مباراه استطاع منهم الفوز فى 20 مباراه والتعادل فى ثلاثه مباريات والخساراه فى مبارتين وجمع 63 نقطه بفارق تسعه نقاط عن اقرب ملاحقية

فى الجهه المقابله فريق توتنهام الذى يتواجد فى المركز الثامن فى الدوري والذى يحل ضيفا ثقيلا اليوم علي فريق السيتى يسعى الى محاوله الخروج بنتيجة ايجابيه اليوم فى هذه المواجهه وعدم الخساراه وتلقي الخساراه الرابعه للفريق على التوالى فى بطوله الدورى الفريق قادم من ثلاثه خسائر متتالية فى الدورى كانت اخرهما امام فريق وولفرهامبتون بخسارته بهدفين للاشئ ولعب فريق توتنهام هو الاخر 22 مباراه وله ثلاثه مباريات مؤجلة جمع منهم 36 نقطه