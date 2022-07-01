تراند اليوم : المريخ مباشر .. بث مباشر المريخ السوداني HD بث مباشر مباراة المريخ اليوم ضد ماميلودي سونداونز

بث مباشر مشاهدة مباراة المريخ ضد ماميلودي سونداونز el merreikh vs mamelodi sundowns اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا ، من المقرر اليوم ان يستقبل فريق المريخ السوداني في بدايه مباريات في المجموعه والذي لم يلعب في الجوله الاولي علي ارضيه ملعبه متصدر المجموعه فريق ماميلودي سونداونز الجنوب افريقي اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه ضمن منافسات دور المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال افريقيا ، وسوف تلعب مباراه الذهاب في دور المجموعات بين المريخ و سونداونز اليوم علي ارضيه ملعب السلام وذلك في مواجهه قويه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده ، وسوف تبدا اليوم الموافق 19 فبراير مباراه المريخ و سونداونز في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة المريخ وماميلودي سونداونز

المريخ السوداني هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك في بدايه مشوراه الفريق السوداني في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ، فريق المريخ السوداني كان من المقرر ان يلتقي مع حامل اللقب فريق الاهلي في الجوله الاولي وكان المباراه لم تقام بسبب مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم كاس العالم للاندية ، واخر مباراه لعبها المريخ قبل بدايه مشوراه في دوري ابطال افريقيا كانت مع فريق الخرطوم في الدوري السوداني حقق المريخ الانتصار في هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق المريخ سوف يدخل مباراته الاولي في المجموعه علي ارضه اليوم بكل قوه وتركيز من اجل تحقيق نتيجه جيده للمنافسه علي الصعود من المجموعه.

مباراة ماميلودي سونداونز والمريخ يلا شوت

فيما فريق ماميلودي سونداونز فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال افريقيا ، ماميلودي سونداونز قبل ان ينزل ضيفا علي المريخ السوداني في ثاني جولات دور المجموعات خارج ارضه كان قد بدا مشوراه في البطوله بانتصار صعب علي فريق الهلال السوداني ايضا في الجوله الاولي علي ارضه وحقق فريق ماميلودي سونداونز الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ،وحاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم الفريق الجنوب افريقي بعد ان حقق الانتصار في مباراته الاولي في المجموعه ، فريق ماميلودي سونداونز هو الاخر سوف يبحث في لقاء الليله عن تحقيق الانتصار الثاني له في المجموعه.