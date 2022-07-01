تراند اليوم : أعراض غريبة شهدتها سيدة عقب تعافيها من كورونا!

وكالات/ الخليج 365

وصفت سيدة من شرق لوثيان في إسكتلندا، أعراضاً عصبية غريبة تعاني منها عقب شفائها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع " ميرور" البريطاني، أن المرأة تريسي بيني، اجتازت أسوأ نوبة لها في مرحلة الإصابة بـ Covid-19، بعد 4 أسابيع من إصابتها بالفيروس.

حيث بدأت تعاني من أعراض تصفها بـ "ضعف التركيز"، حسبما ذكرت Edinburgh Live.

وكتبت منشور عبر مجموعة محلية على " الفيسبوك" "أنا الآن في الأسبوع الرابع وممتنة جدا لعدم دخول المستشفى. الشيء الوحيد الذي أردت السؤال عنه، هو ما إذا عانى أي شخص من أعراض عصبية؟. أواجه مشكلة في وصفها، لكني أتلقى حلقات متكررة مما يبدو أنه خلل عصبي في الدماغ - أفقد كل التركيز، ويحدث ذلك غالبا عندما أجلس أو أقف. إنه أمر مزعج حقا".

وأكد فرد آخر أنه شهد معاناة من هذا الإحساس أيضا، وكُتب: "نعم، أعرف ما تعنيه".

ويمكن أن تكون تريسي تعاني من إحساس أشار إليه الآخرون باسم "التعب العقلي" أو "ضباب الدماغ".

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، شملت 55924 مريضا يعانون من حالات مؤكدة مختبريا من فيروس كورونا، أن 38.1٪ أبلغوا عن تعب من نوع ما.

وتقول ثيا جوردان، عمرها 50 سنة، إنها لم تعان من السعال أو الحمى كما هو شائع، وبدلا من ذلك بدأت أعراضها بصداع خفيف.

وأوضحت جوردان في حديثها مع "ديلي ميل" أنه "في البداية شعرت بالإرهاق، ولم أعان من سعال ولم أصب بالحمى. شهدت ما يشبه "الضباب الدماغي". لم أتمكن حتى من ملء النماذج من مدارس الأطفال. أردت فقط أن أنام".