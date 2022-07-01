تراند اليوم : تردد قناة mbc max 2020 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات

استقطبت قناة mbc max التي تعمل طيلة اليوم مجانا الكثير من المواطنين في أنحاء العالم بسبب ما تقدمه من الأفلام والمسلسلات الأجنبية المترجمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي فرض على الناس الالتزام ببيوتهم حفظا على سلامتهم.

ويبحث المشاهدون عن تردد قناة ام بي سي ماكس هذه اللّحظة اظبط التردد الصحيح تردد قناة إم بي سي ماكس الجديد 2020 على Nile Sat و عرب سات MBC Max المملكة السعودية العاملة على أقمار Nile Sat وعربسات دون اشتراك شهري في القناة ، وتختص القناة بتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة ومنها افلام حازت على جوائز كبيرة عالمية وأصبح لها صدى كبير جدًا من الاهتمام العالمي.

كما تعرض القناة المميزة افلام كانت قد توقعت في السابق بوقوع فيروس كورونا القاتل خلال عام 2020، وهو ما جعل القناة من أكثر القنوات المتابعة للأفلام الاجنبية.

تردد قناة mbc max

لذلك نقدم لكم تردد قناة mbc max على الأقمار الصناعية التالية:

القمر الصناعي - النايل سات

التردد - 11938

الاستقطاب - رأسي

معدل تصحيح الخطأ - 3/4

معدل الترميز - 27500

القمر الصناعي - العرب سات

التردد - 11919

الاستقطاب - رأسي

معدل تصحيح الخطأ - 3/4

معدل الترميز - 27500