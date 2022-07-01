تراند اليوم : تغريدة عن الحجاب للفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك تتصدر "التريند"

القاهرة/ الخليج 365

تصدرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك التريند في تويتر وجوجل بسبب تعليق نُسب لها, وذلك بعد اعتزالها وغيابها عن الساحة الفنية.

وبحسب الصورة التي انتشرت تظهر بها حنان مُحجبة، مُرفقةً الصورة بتعليق: "كم تمنيت لو حذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا".

يُذكر أن حنان ترك قررت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في العام 2012 بعد أخر أفلامها "المصلحة"، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.