تراند اليوم : هل أصيب الفنان المصري سعد الصغير بفيروس كورونا؟ ( بالفيديو)

القاهرة - الخليج 365

نفى الفنان المصري الشعبي سعد الصغير، الإشاعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وأكد سعد الصغير، عبر صفحته على "الفيسبوك"، أنه بخير وبصحة جيدة وأن الصورة المتداولة قديمة.

وقال سعد الصغير:"أنت ما تعرفش ربنا.. ما ببتعظ من اللى أحنا فيه ده .. سعد عنده كورونا .. لكل الناس بتحبى أنا معنديش كورونا ولا حاجة ..الصورة المنشورة ده أيام ماكنت تعبان جدا جدا.. وبقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله رمضان يجيى وتمشى كورونا".

وطالب سعد الصغير، القادرين بالتبرع:"أنزل ميدان الجيزة هتلاقى الناس اللى ماسكه الفأس والأصعة الناس ده مش لاقيه تأكل.. أدى الناس ده اللى فيها النصيب.. أنت كده هتكسب ثواب ".

وأضاف:"أي جار ياجماعة عامل ملوخية أوى أي أكل أدى جارك.. ما تعرفش ظروفه.. انا أتعلمت حاجة أنا كنت منقطع على الصلاة.. أقولكم حاجة جميلة أنا بقيت أصلى الظهر وأصلى الظهر من ما فاتنى .. ده تحدى حلو أوى.. اللى فاته صلاة يصلى العشاء والمغرب أو الظهر مرتين.. ما فيش حجة بقى .. أنت قاعد في البيت.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا هجيى".