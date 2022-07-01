تراند اليوم : "كورونا"يتسبب بحرمان طبيبة من إبنتها

واشنطن/ الخليج 365

خسرت طبيبة أمريكية، حضانة إبنتها البالغ عمرها 4 سنوات، بأمر من القاضي بسبب عملها في مساعدة مرضى كورونا المستجد.

وجاء قرار القاضي القاسي، بعد أن طلب إيريك غرين، زوج الطبيبة السابق دعوى للحصول على حضانة إبنته بسبب مخاوفه من إنتقال العدوى لها .

ورفع محامي الطبيبة غرين طلب استئناف على أمل إلغاء قرار القاضي شابيرو.

وقالت الطبيبة تيريزا جرين، 39عاما: "لقد حرمني من طفلتي بصورة ظالمة. وصعقت أن يسمح النظام القضائي الأميركي بحدوث مثل هذه الأمور".

وأضافت جرين أنها تتخذ كل الاحتياطات كي تظل بعيدة عن الإصابة بالمرض، وتفحص نفسها مرار وهي خالية من الفيروس.

وقال بول لينوف محامي الأب إيريك، إن هذا الإجراء مؤقت ومن ثم سيسمح لها بحضانة ابنتها، مضيفاً: "نحن نحترم الدكتورة غرين ونقدر عملها، وجميع العاملين في الرعاية الصحية هنا في فلوريدا والعالم أجمع".

ومن جانبه،أكد اتحاد العاملين في المجال الطبي إنه يعتقد بأن العاملين في المجال الطبي يجب أن يظلوا مع عائلاتهم طالما أنهم ياخذون الاحتياطات المناسبة لمنع انتقال عدوى الفيروس للآخرين.