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تراند اليوم : قطة “بوجهين” تحظى بنحو مليون متابع على “فيسبوك”

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لندن ـ/ وكالات / مشرق نيوز

أحدثت القطة “فينوس” ضجة على الشبكات الاجتماعية، لتصبح نجمة كبيرة ويصل عدد متابعيها إلى المليون، وذلك لغرابة شكلها وألوانها لشدة تميّزها.

تملك “فينوس” وجهاً منقسماً بالتساوي بين اللونين الأسود والبرتقالي، وعينين بلونين مختلفين فإحداهما زرقاء والأخرى خضراء، لتقترب صفحتها عبر فيسبوك “فينوس.. قطة بوجهين” من الحصول على مليون مُعجب.

وقد عُثر على فينوس في مزرعة بولاية كاليفورنيا الشمالية عام 2009، من قِبل أحد أصدقاء المرأة التي تبنتها لاحقاً، وحسب ما نشر موقع جريدة The Sun البريطانية، لم يصدق أحدٌ في البداية أنه من الممكن أن يجمع كائن بين خلايا وراثية متباينة إلى هذا الحد

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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