تراند اليوم : الجيزة : ضبط 3.5 طن حلويات غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق

الخليج 365 /

أكد الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة ، تكثيف الحملات التموينية على مصانع الحلويات ومراقبة الأسواق ، مع قرب الإحتفالات بالمولد النبوى الشريف.

وأضاف العادلى فى بيان اليوم، أنه تم ضبط 3.5 طن حلويات فاسدة ومنتهية الصلاحية ومخزنة من العام السابق ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المصانع بـ 6 أكتوبر وبشتيل بإمبابة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع العميد مصطفى البكرى مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة ، والذى شدد فيه المحافظ على مراجعة كافة مصانع الحلويات بالجيزة ، من حيث إجراءات الصحة والسلامة المتعلقة بالمنتجات التى تقوم بتوزيعها فى الأسواق مع احتفالات المولد النبوى .

ومن جانبه أضاف العميد مصطفى البكرى مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة ، الاجتماع الذى عقده المحافظ للتشديد على مراجعة كافة مصانع الحلويات بالجيزة ، أنه تم ضبط خامات مجهولة المصدر من مكسبات الطعم والرائحة وألوان صناعية غير مصرح بها تسبب أمراض للمواطن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.