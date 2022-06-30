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تراند اليوم : الجيزة : ضبط 3.5 طن حلويات غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق

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الخليج 365 /

أكد الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة ، تكثيف الحملات التموينية على مصانع الحلويات ومراقبة الأسواق ، مع قرب الإحتفالات بالمولد النبوى الشريف.

وأضاف العادلى فى بيان اليوم، أنه تم ضبط 3.5 طن حلويات فاسدة ومنتهية الصلاحية ومخزنة من العام السابق ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المصانع بـ 6 أكتوبر وبشتيل بإمبابة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع العميد مصطفى البكرى مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة ، والذى شدد فيه المحافظ على مراجعة كافة مصانع الحلويات بالجيزة ، من حيث إجراءات الصحة والسلامة المتعلقة بالمنتجات التى تقوم بتوزيعها فى الأسواق مع احتفالات المولد النبوى .

ومن جانبه أضاف العميد مصطفى البكرى مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة ، الاجتماع الذى عقده المحافظ للتشديد على مراجعة كافة مصانع الحلويات بالجيزة ، أنه تم ضبط خامات مجهولة المصدر من مكسبات الطعم والرائحة وألوان صناعية غير مصرح بها تسبب أمراض للمواطن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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