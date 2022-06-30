تراند اليوم : فيلم "genius" ضمن خمسة أفلام تنافس فى مهرجان برلين السينمائى الدولى

الخليج 365 /

يشهد مهرجان برلين السينمائى الدولى المقرر فى فبراير المقبل العرض الأول لفيلم "genius" الذى يستعرض السيرة الذاتية للناشر البارز ماكس بيركنز الذى نشر لبعض من أشهر الكتاب الأمريكيين.

يشارك فى بطولة الفيلم كولين فيرث وجود لو ونيكول كيدمان، ويتناول الفيلم قصة الناشر الذى فتح الباب أمام إرنست هيمنجواى واف سكوت فيتزجيرالد وتوماس وولف.

واختير الفيلم ضمن خمسة أفلام قال المهرجان يوم الجمعة، إنها ستعرض فى المسابقة الرسمية للحدث السينمائى الأبرز فى ألمانيا فى الفترة من 11 إلى 21 فبراير. و"genius" هو الفيلم الروائى الطويل الأول للمخرج البريطانى مايكل جرانداج الذى اشتهر بعمله فى المسرح. ويشارك فى المنافسة على جائزة المهرجان فيلم (midnight special) للمخرج جيف نيكولاس وبطولة مايكل شانون وجويل إجرتون وكريستين دانست وآدم درايفر والفيلم من نوع الخيال العلمى ويتناول قصة أب وابنه فى رحلة هرب بعد أن يكتشفان ان الابن لديه قدرات خاصة.

وفيلم (يدرد شتريبت فور زيخ ألاين) أو (وحيد فى برلين) هو إنتاج الماني-فرنسي-بريطانى مشترك من اخراج الممثل والمخرج والمصور السويسرى فنسنت بيريز.

والفيلم من بطولة بريندان جليسون وإيما تومسون وهو مأخوذ عن رواية صدرت عام 1947 بعنوان (إيفرى مان دايز ألون) للكاتب هانز فالادا. أما الفيلم الفرنسى الكندى (بوريس سون بياترس) أو (بوريس بدون بياترس) للمخرج دينيه كوت ومن بطولة جيمس هيندمان وسيمون-إليز جيرار فهو يتناول قصة نجاح رجل فى منتصف العمر زوجته طريحة الفراش ويضطر لمواجهة حقائق حياته بعد أن يبحث عن الحب بمكان آخر. وفيلم (زيرو داى) هو الوثائقى الوحيد بين الخمسة أفلام الأولى التى أعلن عن مشاركتها بالمسابقة. ويتناول قضية التجسس عبر الإنترنت.

وأعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى فى وقت سابق أنه سيعرض فى الافتتاح فيلم (هيل سيزار) للأخوين جويل وإيثان كوين. ويتنافس عادة فى المسابقة الرسمية نحو 20 فيلما للفوز بجائزة الدب الذهبى.