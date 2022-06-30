تراند اليوم : وصفة سحرية للتخلص من دهون البطن

لا شك أن منطقة البطن هي الأكثر خطورة لدى الرجال والنساء على السواء؛ ذلك أن عواملاً عدة تتحكّم في زيادة حجم هذه المنطقة وترهّلها كالحمل والتقدم في العمر والانتفاخات المزمنة وغيرها.

هل تصدقين إن قلنا لكِ بأن ثمة وصفة سحرية في جعبتنا، ستخلّصكِ من دهون منطقة البطن، أثناء النوم؟ نعم أثناء النوم. كل ما عليكِ هو تطبيق التالي، وشرب الوصفة هذه قبل النوم بثلاث ساعات؛ ذلك أن للكيوي خصائص حرق السعرات الحرارية والدهون بطريقة طبيعية، كما أنه من أغنى المصادر الغذائية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

المقادير:

ثلاث حبات من الكيوي

حبة واحدة من الليمون

نصف برتقالة

بعض من أوراق السبانخ

بعض من بذور الكتان

الطريقة:

اعصري البرتقال والليمون على حدة، ومن ثم قومي بتقطيع المكونات الأخرى ووضعها جميعاً في الخلاط الكهربائي. أضيفي إليها عصير البرتقال والليمون. لا تضيفي السكر. إن رغبتِ بجعله أكثر حلاوة أضيفي ملعقة صغيرة فقط من العسل الطبيعي. امزجي المكونات جيداً، واستمتعي بمشروب صحي وغني بالألياف.