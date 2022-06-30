تراند اليوم : مضادات الاكتئاب تجعل الحوامل أكثر عرضة لولادة طفل يعانى من التوحد بنسبة87% الصحة والجمال

الخليج 365 /

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون، حيث أفادت أن النساء اللاتى يتناولن مضادات الاكتئاب خلال الثلاثة شهور الأخيرة من الحمل قد يضعن أطفالهن ترتفع لديهم نسب خطر اضطرابات طيف التوحد.

توصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الأطفال لديهم فرصة كبيرة للإصابة بالتوحد بنسبة 87% إذا استخدمت أمهاتهم مضادات الاكتئاب خلال الربع الثانى والثالث من الحمل.

وأوضح الباحثون أن خطر إصابة الطفل بالتوحد كان فى أعلى مستوياته إذا كانت الأم تعانى من نوع معين من الاكتئاب يسمى “المانع لامتصاص السيروتونين” أو “SSRI”، وتشمل الأدوية التى تخفف من أعراضه: إسيتالوبرام (يكسابرو)، فلوكستين (بروزاك) وسيرترالين (زولوفت).

قال الباحثون إن النساء الحوامل المتلقيات لهذا النوع من العلاج قبل الحمل لا يمكنهن التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب المقررة بصورة مفاجئة دون استشارة الطبيب.

كما أضاف الباحثون أن مضادات الاكتئاب ليست هى البديل الوحيد للاكتئاب الذى تعانى منه النساء خلال فترة الحمل، حيث أن العلاج النفسى والتأمل وممارسة الرياضة بدائل صحية وبدون آثار جانبية على الجنين.

نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، وذلك فى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.