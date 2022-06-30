تراند اليوم : طريقة عمل أرز البسمتي مع اللحم

المقادير:

2 كوب أرز بسمتي.

250 جرام لحم مفروم.

ماء.

2/1 ملعقة صغيرة خيوط زعفران.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

3/1 كوب سمنة أو زيت.

4/1 كوب لوز مسلوق ومقشر ومقسوم إلى نصفين.

1 وحدة بصل متوسطة الحجم "مفرومة".

1 ملعقة صغيرة خلطة بهارات عراقية.

ملح.

4/1 كوب زبيب.

3 أكواب شوربة دجاج.

خلطة البهارات العراقية.

2/1 كوب فلفل أسود غير مطحون.

4/1 كوب بذور كزبرة.

4/1 كوب أعواد قرفة.

4/1 كوب كبش قرنفل مسمار.

3/1 كوب بذور كمون.

1 ملعقة كبيرة حبات هال كاملة.

4 حبات جوزة طيب.

2/1 كوب بابريكا مطحونة.

طريقة التحضير:

قومي بغسل الأرز جيدًا بالماء، انقعي الأرز في الماء البارد لمدة 2/1 ساعة.

وقومي بوضع خيوط الزعفران في وعاء, وضيفي إليها ماء الورد وتترك جانبًا.

واحضري مقلاة وسخني فيها نصف كمية السمنة أو الزيت.

اقلي فيها اللوز حتى يقشرّ، ثم يرفع بملعقة ذات ثقوب وينقل إلى طبق.

ثم ضيفي البصل إلى المقلاة نفسها ويقلى حتى يذبل.

ثم زيدي من النار وضيفي اللحم المفروم في نفس المقلاة ويتابع القلي، مع التقليب المستمر حتى يصبح اللحم كثير الكتل وتتبخر كل العصارة.

وقتها قومي بإضافة البهارات ونصف ملعقة صغيرة من الملح إضافة إلى الزبيب.

يطهى الكل لمدة دقيقة إضافية، ثم ارفعي القدر عن النار وتغطى وتترك جانبًا.

ثم سخنى بقية السمنة أو الزيت في قدر عميقة, وضيفي إليها خيوط الزعفران مع ماء الورد وشوربة الدجاج.واتركيه يغلى على النار.

ثم صفى الأرز ويضاف إلى المرق المغلي، وضيفي الملح حسب الذوق، وقلبي الخليط بين الحين والآخر حتى يبدأ الأرز بالغليان.

وقتها هدئي النار وتغطى القدر بإحكام وتترك على النار لمدة 30 دقيقة.

ضيفى مزيج اللحم إلى الأرز وتغطى القدر بفوطة مطبخ وتترك جانباً 10 دقائق.

قومى بوضع الأرز في طبق التقديم ويرش فوقه اللوز المقلي.