تراند اليوم : طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي

وكالات/ الخليج 365

عندما تصابون بالصداع النصفي، تتمدّد الأوعية الدموية حول الدماغ ما يستثير الأنسجة والأعصاب من حولها، لذا إلجأي إلى علاجات الصداع النصفي التي سنقدّمها إليكم للسيطرة على الأوعية الدموية ومنع أي ألم قد تشعرون به.

- العلاج الأوّل: إحموا انفسكم من الصداع النصفي بواسطة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والفيتامين B2! أوضحت الدراسات أنّ هذين النوعين من المواد الغذائية يساهم في حماية الإنسان من الصداع، وبإمكانكم إيجادهما في الفول بشكل أساسي وغني جدا بالإضافة إلى الأطعمة التالية: الموز (المغنيسيوم) واللوز (فيتامين ب2)، السبانخ (المغنيسيوم) والبيض (فيتامين ب2).

- العلاج الثاني: ما إن يبدأ شعوركم بالألم، إشربوا شاي اليانسون! إنّ هذا الشاي يساعد في السيطرة على تمدّد الأوعية الدموية وانقباضاتها، لذلك ننصحكم بتحضير فنجان دافئ من اليانسون ما إن تبدأ أعراض إصابتك بالصداع النصفي.

- العلاج الثالث: إمضغوا الزنجبيل النيء! يعدّ الزنجبيل أحد الأطعمة المضادة للالتهابات والمحاربة لأي مواد قد تسبّب التورّمات. وأظهرت إحدى الدراسات أنّ الزنجبيل فعّال في علاج أعراض الصداع النصفي إذا ما تمّ مضغه نيئاً.