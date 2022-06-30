تراند اليوم : طريقة عمل الدجاج بالبازيلاء

متعي أسرتك اليوم بوجبة الفراخ المطهو على الطراز القديم وإليكِ المقادير:

1/2 كيلو صدور فراخ مقطعة جيدا

1/4 كوب من الطحين

2 ملعقة طعام من زيت الكانولا

2 جزر كبيرة مقطعة إلى مكعبات

2 حزمة من الكرفس مقطع إلى مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة طعام من توابل الفراخ الجاهزة

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر

كوب من المياه الباردة

كوب من البازلاء المجمدة

كوب من اللبن الطازج

طريقة التحضير:

1- أشعلي الفرن على نار متوسطة، وفي وعاء الخاص بك أضيفي الماء والزيت ومكونات الخضار المذكورة "الجزر، الكرفس، البازلاء، البصل" مع صدور الفراخ والطحين والتوابل واتركيهم مدة لا تزيد عن 20 دقيقة على النار لتُطهَى جيدا.

2- ضعي المزيج بعد تصفيته جيدا في صينية وأدخليهم إلى الفرن لمدة لا تزيد عن 5 دقائق ثم يمكنكِ وضع الطحين على الفراخ المطهو وتقديمه كوجبة غداء اليوم ممتعة المذاق.