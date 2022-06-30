تراند اليوم : نجم المصارعة الأمريكي جون سينا: قد تقتلني أمي إذا قمت بدق "وشم" على جسدي

الخليج 365 /

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أنه على الرغم من مظهره الخشن، إلا أن نجم المصارعة الأمريكي جون سينا، كشف أن أمه قد تقتله إذا قام بدق وشم "تاتو" على جسده.

ويجسد المصارع الشهير الذي تحول إلى التمثيل 38 عامًا، دور تاجر مخدرات لديه الكثير من رسومات الوشم، في فيلمه الجديد "سيسترز" الذي من المقرر طرحه في دور العرض الامريكية يوم الجمعة 18 ديسمبر.

ونقل موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير عن النجم السابق لدى "المؤسسة العالمية للمصارعة الترفيهية" (دابليو دابليو إي)، قوله: "لدي وشم على وجهي في الفيلم.. ولكن في الحقيقة ليس لدي أي وشم على جسدي.. فوالدتي قد تقتلني إذا قمت بفعل شيء مثل ذلك".