تراند اليوم : مارجوري لورد ترحل عن عالمنا بعد 97 عامًا

الخليج 365 /

توفيت الممثلة السينمائية والتلفزيونية الأمريكية مارجوري لورد عن 97 عاما وفقا لبيان على موقعها الالكتروني.

واشتهرت لورد بدورها في مسلسل "ميك روم فور دادي" الذي عرض في الخمسينيات والسيتينات من القرن الماضي.

وتوفيت مارجوري لورد في 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن لم تعلن أسرتها عن وفاتها على موقعها الالكتروني حتى عطلة الأسبوع.

وذكر نعي للممثلة الراحلة على الموقع أنها توفيت في منزلها بمنطقة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.

ولدت مارجوري لورد في سان فرانسيسكو عام 1918 وانتقلت إلى نيويورك مع أسرتها في عمر الخامسة عشرة وظهرت لأول مرة في مسارح برودواي عام 1936 وعمرها 18 عاما في عمل بعنوان "ذي أولد ميد."

ووقعت لورد عقدا مع آر.كي.أوه ستوديوز وظهرت في فيلمي "بوردر كافيه" و"فورتي نوتي جيرلز" عام 1937 لتدشن مشوارها في السينما.

ولعبت لورد دور كاثي وليامز زوجة داني وليامز في "ميك روم فور دادي" خلال الفترة بين عامي 1957 و1964.