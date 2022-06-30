تراند اليوم : دراسة: الطماطم تحمي الجلد من الإنكماش والشيخوخة

أظهرت دراسة أجريت في جامعة لندن البريطانية أن تناول الطماطم يومياً يقي الجلد من الانكماش والشيخوخة مؤكدة أنَّ الموادّ الموجودة في الطماطم تحمي الجلد من التأثير السلبي للأشعة فوق البنفسجية.

وتعدُّ مادة الـ"ليكوبين" الموجودة بنسب مرتفعة في الطماطم واحدة من أقوى الموادّ المضادة لشيخوخة الجلد وتكوين التجاعيد.

وأجريت الدراسة على مجموعة من النساء، تتراوح أعمارهنَّ بين 40 - 60 عاماً، وتمّت متابعة حالة الجلد لديهنَّ لمدَّة ثلاثة أشهر، بعد أن تمَّ تقسيمهنَّ إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى كانت تتغذى كما في الحالات الاعتيادية، والمجموعة الثانية كانت تتناول الطماطم أو معجون الطماطم يومياً.

وبيّنت نتائج هذه التجارب أنَّ جلد النساء في المجموعة الثانية أصبح أقلّ تأثراً بالأشعة فوق البنفسجية بنسبة تصل إلى 50%، وهذا خير برهان على أنَّ تناول الطماطم يومياً يقي الجلد من الشيخوخة.