تراند اليوم : لحواء.. علامات إصابتك باكتئاب الحمل.. اعرفى الأسباب والأعراض

الخليج 365 /

تتعرض المرأة فى مرحلة الحمل للعديد من التغيرات بملامح جسمها، وكذا عمل أعضائها الداخلية ووظائفها الحيوية، كما تتأثر أيضًا وبصورة مباشرة الحالة النفسية للمرأة فى فترة الحمل نتيجة للتغيرات الهرمونية الشديدة التى تتعرض لها فى تلك المرحلة.

فى السطور التالية يحدثنا استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا عن أهم الأعراض النفسية التى تصيب المرأة فى فترة الحمل وهو اكتئاب الحمل.

>فى البداية يؤكد عطية أن الحالة النفسية للمرأة فى فترة الحمل، تصاب بنوع من الاضطراب النفسى، ولكن فى بعض الحالات قد يتطور الأمر للإصابة باكتئاب حقيقى يستدعى التدخل الطبى والمشورة النفسية، ومن أهم أعراض اكتئاب الحمل هى:

- الإصابة بالأرق وعدم القدرة على النوم لعدد ساعات طويلة ومتواصلة.

>- الشعور بالإرهاق والوخم طوال الوقت.

>- فقدان القدرة على السعادة والاستمتاع بالحياة والشعور باليأس.

>- الخوف المرضى من التغيرات الجسمانية خاصة زيادة الوزن.

>- فى بعض الحالات الشديدة قد تقدم المرأة على إجهاض الجنين نتيجة سيطرة حالة الخوف من الإنجاب عليها.

>- الإهمال العام وعدم الاهتمام بالشكل والنظافة الشخصية وعدم الرغبة فى التواصل مع الآخرين.

أما عن أسباب الإصابة باكتئاب الحمل فيرجعها عطية إلى العديد من العوامل أهمها.

- كون الحمل غير مرغوب فيه من قبل أحد الزوجين.

>- معاناة المرأة من المشاكل والأزمات الأسرية مع الزوج، وعدم تقديمه الدعم الكافى فى تلك الفترة.

>- رهاب الولادة، وهى حالة قد تتعرض لها بعض النساء نتيجة مشاهدتهن لحالات وتجارب ولادة مؤلمة أو غير موفقة.

ينصح عطية بضرورة استشارة الطبيب المختص، فى حالة تعرض المرأة لاكتئاب الحمل، مع ضرورة تلقيها الدعم النفسى من المحيطين، خاصة الزوج وبالطبع تجنب التعرض للضغط النفسى والبدنى.