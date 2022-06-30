تراند اليوم : دعاء اليوم الثاني من رمضان

دعاء اليوم الثاني من رمضان، شهر رمضان هو افضل الاشهر عند المسلمين، فهو شهر الرحمة والخير والبركة والغفران، شهر رمضان انزل فيه القران الكريم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفيه تغلق ابواب النار وتفتح ابواب الجنة، وفيه ليلة القدر وهي خير من الف شهر، لذلك يزداد فيه العبادات من صلاة وقراءة القران الكريم والصيام والدعاء، سوف نتعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان.

دعاء اليوم الثاني من رمضان

الدعاء هو احد اهم العبادات التي تكون بين العبد وربه، حيث يكون الدعواء بكل خوف من الله وخضوع، فالدعاء في شهر رمضان عبادة عظيمة حيث تكثف الادعية في شهر رمضان المبارك ولكل يوم في الشهر له دعاء خاص، لنتعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان.