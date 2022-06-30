تراند اليوم : دعاء اليوم الثاني من رمضان

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دعاء اليوم الثاني من رمضان، شهر رمضان هو افضل الاشهر عند المسلمين، فهو شهر الرحمة والخير والبركة والغفران، شهر رمضان انزل فيه القران الكريم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفيه تغلق ابواب النار وتفتح ابواب الجنة، وفيه ليلة القدر وهي خير من الف شهر، لذلك يزداد فيه العبادات من صلاة وقراءة القران الكريم والصيام والدعاء، سوف نتعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان.
دعاء اليوم الثاني من رمضان
الدعاء هو احد اهم العبادات التي تكون بين العبد وربه، حيث يكون الدعواء بكل خوف من الله وخضوع، فالدعاء في شهر رمضان عبادة عظيمة حيث تكثف الادعية في شهر رمضان المبارك ولكل يوم في الشهر له دعاء خاص، لنتعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان.
- اللهم اجعل صيامي فيهِ بالشّكر والقبول على ما ترضاه و يرضاهُ الرّسول محكمةً فروعه بالأصول، بحقّ سيّدنا محمدٍ وآلة الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين.
- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، و اجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.
- دعاء بداية رمضان اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ، و لا تضربني بسياط نقمتك ، و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك و اياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
- اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.
- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين.