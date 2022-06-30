تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ الخرطوم .. امساكية رمضان 2022 في السودان – امساكية الخرطوم وأم درمان و النيل الازرق

امساكية رمضان 2022 في السودان – امساكية الخرطوم وأم درمان و النيل الازرق، نقدم لكم يوم الثلاثاء أوقات صيام وفطور وأوقات الصلاة في جميع الولايات والمدن السودانية وخاصة العاصمة الخرطوم.

امساكية رمضان 2022 الخرطوم جدول امساكية السودان وأم درمان و النيل الازرق، أعلنت الجمهورية السودانية عن أولى أيام شهر رمضان المبارك بعد رؤية العلماء هلال شهر رمضان للعام 2022م، وأصدرت القنوات الرسمية السودانية بأن أولى أيام الشهر سوف تكون في الثاني من شهر ابريل الجاري، وأن السودان سوف تصوم مثلها مثل أغلب الدول العربية في ذلك التاريخ، ليكون آخر أيام الشهر الفضيل في الثاني من شهر مايو القادم، وأولى أيام عيد الفطر السعيد في تاريخ الثالث من شهر مايو للعام 2022م.



